Экономика
Российская газетаПравительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» В результате за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса.
Футбол
Мусаев: «Определяющим фактором неудачи российских клубов в еврокубках стали кадровые сложности»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Технологии
«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Политика
Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Футбол
Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ
Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3). «Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ», — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Авто
УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником
Политика
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обещанию президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией не суждено сбыться, особенно после решения Вашингтона ввести санкции против строительства «Северного потока – 2» и в связи с предвыборной риторикой.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Кино
В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника
Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Общество
Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов
Авто
До России доберутся «заряженные» Audi SQ7 и SQ8
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.