Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газетавчера в 20:40

С 1 января 2020 года граждане РФ смогут получать льготные ипотечные кредиты на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях

Менделеевские новостивчера в 03:08

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Чита.Рувчера в 19:32
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Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

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Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
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На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
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В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» В результате за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса.
РБК вчера в 22:47
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Мусаев: «Определяющим фактором неудачи российских клубов в еврокубках стали кадровые сложности»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.
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Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

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Вести.Ru вчера в 13:34
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«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

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Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
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Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
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Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
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Политика

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Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ

Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3). «Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ», — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».
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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
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Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

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Известия вчера в 19:55
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Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
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Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
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В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника

Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
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Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом

REGNUM вчера в 05:00
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Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

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До России доберутся «заряженные» Audi SQ7 и SQ8

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Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне

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ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 26 декабря в 04:39
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