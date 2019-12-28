Экономика
Российская газетаПравительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Политика
Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Происшествия
В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек
В июле не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
Футбол
Мурад Мусаев — о «Краснодаре», Ари и судействе
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев интервью даёт нечасто. В конце года он сделал исключение.
Футбол
Ари рассказал об интересе «Форталезы» и о предложениях из Европы
Форвард «Краснодара» Ари заявил, что им интересуется бразильский клуб «Форталеза».
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Экономика
Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени
Напомним, 11 декабря депутаты Верховного Совета Хакасии приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Микель Артета назвал первую задачу на посту главного тренера «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что одной из его первых задач станет восстановить взаимоотношения между клубом и фанатами.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Армия и оружие
Американская база в Ираке попала под ракетный обстрел
Военная база США недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один американский подрядчик погиб, несколько военнослужащих пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Экономика
Госстат Украины сообщил об уменьшении средней зарплаты в стране
В ноябре средняя зарплата штатного украинского работника уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 гривен.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Политика
ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила "Интерфаксу" омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу.
Кино
Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
Певец Николай Расторгуев прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" слухи о том, что представители Пенсионного фонда подали на него в суд из-за неоплаченного штрафа.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.