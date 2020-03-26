Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Правительство может получить право вводить режим ЧС

РИА Новости07:55

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

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Правительство получит право вводить режим ЧС

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