Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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с чего всё началось
Законопроект, текст которого размещен в базе документов
 Госдумы, дополнит существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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