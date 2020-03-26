Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Читать в источнике
Комментировать278

Подробнее о событии

Правительство может получить право вводить режим ЧС

РИА Новости07:55

Гартунг объяснил необходимость расширения полномочий Правительства в условиях ЧС

Парламентская газета08:53

Правительство получит право вводить режим ЧС

Интерфакс06:13

Кабмин сможет вводить режимы ЧС и повышенной готовности на всей территории России

ТАСС06:54

Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России

РБК06:40

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

RT на русском07:14

Законопроект об особых полномочиях правительства внесен в Госдуму

REGNUM05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке

Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке.
РБК 02:49
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Гаджеты

Сегодня Huawei представит новые флагманские камерофоны P40 и P40 Pro

Сегодня, 26 марта, компания Huawei официально представит флагманские смартфоны линейки P40.
Goroday.ru 07:09
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Общество

Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции

Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).
Российская газета 08:49
Здоровье

В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу

Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Бизнес-газета 05:42
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом.
Piter.tv 01:02
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
Общество

В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:04
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Мэр столицы подписал указ о дополнительных ограничениях в связи с коронавирусом

Ограничения коснутся торговли, сферы услуг и развлечений
Хорошевка 08:36
Общество

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск вчера в 10:23
Общество

Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:46
Общество

В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей

В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Известия 08:40
Политика

Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Известия 08:16
Общество

В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры

В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
БИЗНЕС Online 08:35
Хоккей

Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»

МедиаЗавод вчера в 01:42
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Политика

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
Политическая Экспертиза 05:51
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное