Коронавирус
RT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Гартунг объяснил необходимость расширения полномочий Правительства в условиях ЧС
Парламентская газета08:53
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