Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Правительство может получить право вводить режим ЧС

РИА Новости07:55

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Правительство получит право вводить режим ЧС

Интерфакс06:13

Кабмин сможет вводить режимы ЧС и повышенной готовности на всей территории России

ТАСС06:54
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Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
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Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
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Заслуженный артист Башкирии Азат Бикчурин снял кавер на клип Uno российской группы Little Big.
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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
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ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

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Рост безработицы в США побил все рекорды

Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
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