Правительству предложили направить на развитие 5G в России ₽200 млрд
«Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям новых материалов и веществ — «Росатому», по квантовым сенсорам, технологиям распределенного реестра и развитию интернета вещей — «Ростеху», по мобильной связи 5G — «Ростеху» и «Ростелекому».В источнике
С чего всё началось
Правительству предложили направить на развитие 5G в России ₽200 млрд
Основные цели к 2024 году: Сети 5G с использованием отечественного оборудования развернуты не менее чем в десяти городах-миллионниках. Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.).
РБКвчера в 15:30
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