«Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям новых материалов и веществ — «Росатому», по квантовым сенсорам, технологиям распределенного реестра и развитию интернета вещей — «Ростеху», по мобильной связи 5G — «Ростеху» и «Ростелекому».

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