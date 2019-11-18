Общество

ИзвестияИзвестияПравительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного. Соответствующая инициатива уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
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с чего всё началось

От часу не легче: кабмину предложили сократить время продажи спиртного

Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
Известия16:01

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Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

Известия19:16

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Lenta.ru17:55

«Известия»: ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя на час

ТАСС19:24

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URA.Ru17:55

В России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков

Комсомольская правда19:17

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Газета.Ru19:18

Время продажи алкоголя могут сократить в магазинах России

РЕН ТВ19:37
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