Общество
ИзвестияПравительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного. Соответствующая инициатива уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
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с чего всё началось
Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.Известия16:01
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