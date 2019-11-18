Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

с чего всё началось

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного. Соответствующая инициатива уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

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