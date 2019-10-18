Экономика
РБКПравительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:36, Вашингтон
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 16 октября в 22:28
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество
Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
RT на русском 01:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 16 октября в 01:19
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму
Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации к 2026 году крупнейшего в мире тюремного комплекса Rikers Island.
РБК 00:28
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 16 октября в 08:04
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Paramount Pictures поможет доработать фильм «321-я Сибирская». В связи с эти премьеру картины вновь перенесли.
Ариг Ус вчера в 23:56
Общество
СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов
Известия вчера в 07:37
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости вчера в 18:13
Экономика
Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Армия и оружие
Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение между Штатами и Турцией о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается лишь определенного участка.
Комсомольская правда вчера в 23:18
Политика
Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 18:44
Футбол
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
Чемпионат вчера в 12:55
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Недвижимость
Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.
Газета.Ru 16 октября в 15:45