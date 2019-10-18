Экономика
РБКПравительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Наука
Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца
Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Мойка78 вчера в 16:48
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Реальное время 14 октября в 19:31
Кино
Названы два самых страшных фильма 2019 года
Ридус вчера в 13:29
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Политика
Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
RT на русском 01:44
Здоровье
Массовые возмущения врачей России - возврат к 1990-м, считает эксперт
Президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин считает, что ситуация напоминает 1990-е, когда уничтожалась промышленность в стране.
LentaChel.ru 02:20
Происшествия
СМИ: в мэрии Челябинска силовики провели обыск
В мэрии Челябинска утром 18 октября прошёл обыск.
REGNUM 02:09
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Происшествия
В Барселоне вновь начались беспорядки
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
Прокуратура назвала причины пожара на плавбазе «Петр Житников»
Проверка на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
РИА Новости 00:21
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
Телепрограмма 16 октября в 23:09