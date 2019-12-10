Экономика
РИА НовостиПравкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
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Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проекты12:10
В 500 млрд рублей обойдется программа обновления мостов и путепроводов в РФ
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