Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости10:28

Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года

Интерфакс10:17

Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

РБК12:55

Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

Rambler News Service10:07

Российским мостам показали дальние берега

Коммерсантъ14:44

Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Будущее России. Национальные проекты12:10

На строительство и ремонт мостов в России будет потрачено порядка 1,1 трлн рублей

МИР 2417:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:31
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru 18:41
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Гаджеты

Apple назвала стоимость и дату старта продаж нового Mac Pro

Минимальная стоимость компьютера составит 6 тысяч долларов.
NewInform вчера в 01:29
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 13:01
Политика

Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
РБК 14:15
Общество

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

В институте территориального развития "Урбаника" провели анализ 100 крупнейших российских городов, чтобы выявить те из них, в которых комфортно и одновременно не очень дорого жить, если место работы находится в том же городе.
Газета.Ru 19:13
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru 16:40
Происшествия

Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Известия 17:23
Политика

В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Газета.Ru 10:38
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел

Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.
RuNews24.ru 15:58
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru 10:37
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Чемпионат 04:43
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Общество

Глава Холмского района подал в отставку

По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
АСТВ 07:22
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Культура

Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал 00:09
Спорт

Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Аргументы и Факты 08 декабря в 09:54
Происшествия

В мэрии Владивостока проводятся обыски

Изымается конкурсная и рабочая документация.
Эхо Москвы 00:15
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле

РИА Новости 04:10
Футбол

Сарри: «Если игроки „Ювентуса“ не победят „Байер“, я убью их»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может продлить свою беспроигрышную серию в международных соревнованиях в матче с «Байером».
Soccer.ru 15:46
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Политика

Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков

По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.
Газета.Ru 10:42
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное