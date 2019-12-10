Экономика
РИА НовостиПравкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проекты12:10
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Гаджеты
Apple назвала стоимость и дату старта продаж нового Mac Pro
Минимальная стоимость компьютера составит 6 тысяч долларов.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Политика
Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США
Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В институте территориального развития "Урбаника" провели анализ 100 крупнейших российских городов, чтобы выявить те из них, в которых комфортно и одновременно не очень дорого жить, если место работы находится в том же городе.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Происшествия
Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси
Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Политика
В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел
Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку
По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Спорт
Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам
Происшествия
В мэрии Владивостока проводятся обыски
Изымается конкурсная и рабочая документация.
Футбол
Сарри: «Если игроки „Ювентуса“ не победят „Байер“, я убью их»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может продлить свою беспроигрышную серию в международных соревнованиях в матче с «Байером».
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков
По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».