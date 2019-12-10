Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

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