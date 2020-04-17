Экономика
Газета.RuПравкомиссия одобрила четыре перечня системообразующих предприятий
Четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий одобрены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат председателя комиссии, первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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