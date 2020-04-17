Экономика
РЕН ТВПравкомиссия одобрила отраслевые списки системообразующих предприятий
Правкомиссия одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Об этом сообщает секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Ряд предложений отправили на доработку, их рассмотрят 24 апреля.
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Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс
Интерфаксвчера в 13:47
Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний
Известиявчера в 13:52
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Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
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