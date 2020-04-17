Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПравкомиссия одобрила отраслевые списки системообразующих предприятий

Правкомиссия одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Об этом сообщает секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Ряд предложений отправили на доработку, их рассмотрят 24 апреля.
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Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих

ТАССвчера в 14:41

Андрей Белоусов провёл брифинг, посвящённый организации работы Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики

Глас Народавчера в 03:33

Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс

Интерфаксвчера в 13:47

Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих

Газета.Ruвчера в 13:33

Правкомиссия обсудит предложения по системообразующим компаниям

РИА Новостивчера в 12:28

Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий России

Lenta.ruвчера в 12:21

Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний

Известиявчера в 13:52
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Общество

Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Транспорт

В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов

Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
РБК 03:14
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
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Происшествия

В Подмосковье пенсионер зашел в свою квартиру и бесследно исчез

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру.
НТВ 02:15
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Политика

МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН вчера в 08:46
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

РИА Новости вчера в 22:14
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Общество

В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии число зараженных составляет 106 962 человека, а число излечившихся – достигло 42 727.
ToDay News Ufa вчера в 13:53
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер вчера в 03:50
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
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Общество

В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
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Киберспорт

Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant

Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
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Религия

В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований

Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Шоу-бизнес

Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами

Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт.
НГС вчера в 03:00
Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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