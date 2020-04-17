Экономика
РЕН ТВПравкомиссия одобрила отраслевые списки системообразующих предприятий
Правкомиссия одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Об этом сообщает секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Ряд предложений отправили на доработку, их рассмотрят 24 апреля.
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Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс
Интерфаксвчера в 13:47
Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний
Известиявчера в 13:52
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
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Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Транспорт
В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов
Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
РБК 03:14
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
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Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Происшествия
В Подмосковье пенсионер зашел в свою квартиру и бесследно исчез
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру.
НТВ 02:15
Политика
МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки
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ToDay News Ufa вчера в 13:53
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Киберспорт
Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Экономика
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Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами
Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт.
НГС вчера в 03:00
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17