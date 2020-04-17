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Общество Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии «Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин. 109

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Общество В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии число зараженных составляет 106 962 человека, а число излечившихся – достигло 42 727. 5

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