Четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий одобрены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат председателя комиссии, первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Общество Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 817

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 112

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 111

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 450

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 511

Общество В Петербурге от коронавируса умер еще один человек Еще один смертельный случай от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению в Петербурге.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 249

Происшествия В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля. 37

Происшествия В Южно-Сахалинске две жительницы вылечились от коронавируса В Южно-Сахалинске две женщины вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

Общество Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома» Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 867

Здоровье В Мордовии подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом Саранск, 18 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 апреля подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом.