Экономика
Газета.RuПравкомиссия одобрила четыре перечня системообразующих предприятий
Четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий одобрены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат председателя комиссии, первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
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Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний
Известиявчера в 13:52
Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс
Интерфаксвчера в 13:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
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Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
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Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
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В Петербурге от коронавируса умер еще один человек
Еще один смертельный случай от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению в Петербурге.
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля.
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Установлены заказчики бунта в российской колонии
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В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
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