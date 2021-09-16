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Правкомиссия одобрила заявки еще четырех регионов на получение инфраструктурных кредитов

Заявки на получение инфраструктурных кредитов от четырех регионов - Калининградской, Курганской, Московской и Саратовской областей - на общую сумму свыше 10 млрд рублей одобрены президиумом правкомиссии по региональному развитию РФ.В источнике

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