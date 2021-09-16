ТАССПравкомиссия одобрила заявки еще четырех регионов на получение инфраструктурных кредитовЗаявки на получение инфраструктурных кредитов от четырех регионов - Калининградской, Курганской, Московской и Саратовской областей - на общую сумму свыше 10 млрд рублей одобрены президиумом правкомиссии по региональному развитию РФ.В источникеПравда УрФОПравда УрФОREGNUMСаратов 24Подробнее о событииКурганские власти заявились на инфраструктурный кредит в 1,7 млрд рублейREGNUMвчера в 15:22Более 20 проектов модернизации ЖКХ будут рассмотрены после принятия поправок в законодательствоИнтерфакс12:28Правкомиссия одобрила заявки еще четырех регионов на получение инфраструктурных кредитовТАСС12:51Власти РФ дали Курганской области денег на инфраструктуруURA.Ru12:01Правительственная комиссия одобрила Курганской области инфраструктурный кредит на 1,7 миллиардаПравда УрФО13:48Курганская область сделала заявку на инфраструктурный кредит в размере 1,7 млрд рублейОктагон.Уралвчера в 04:49Зауралье хочет получить кредит на строительство дорог в ЗаозерномЗа облакамивчера в 02:51Показать ещёОценитьПоделиться