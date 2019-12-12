Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости07:37

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Коммерсантъ08:46

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Газета.Ru08:53

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

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