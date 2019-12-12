Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service12 декабря в 06:45
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Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

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На второй строчке расположился Volkswagen Tiguan (14,2%), а тройку лидеров завершает Nissan Qashqai 12,7%. Эти же модели стали самыми «невыгодными» и в других возрастных группах, но с одним исключением: в списке автомобилей возрастом 10-11 лет нашлось место и «японцу» Mitsubishi Outlander с показателем в 31,1%.
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
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