Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

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