Экономика
КоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Политика
В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».
Кино
РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь
Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Биатлон
Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Общество
В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения
Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Политика
Россия и Турция готовят новый контракт по С-400
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Происшествия
О смерти ребёнка из-за шоколадки сообщают новосибирские СМИ
Согласно информации журналистов издания «НГС», родителей мальчика накануне вызвали в школу за то, что их ребёнок украл шоколадку из супермаркета.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Авто
Самые худшие подержанные кроссоверы назвали в Германии
На второй строчке расположился Volkswagen Tiguan (14,2%), а тройку лидеров завершает Nissan Qashqai 12,7%. Эти же модели стали самыми «невыгодными» и в других возрастных группах, но с одним исключением: в списке автомобилей возрастом 10-11 лет нашлось место и «японцу» Mitsubishi Outlander с показателем в 31,1%.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Здоровье
Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента
Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Общество
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов
Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
Киберспорт
Сборная России прекратила участие в чемпионате мира по киберспорту
Участники из России приняли решение сняться с чемпионата IESF в Южной Корее из-за плохой организации турнира.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Армия и оружие
ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе
Общество
В «Мотор Сич» подтвердили продажу акций китайским инвесторам
Президент единственного на Украине предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу его акций китайским компаниям.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.