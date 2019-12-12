Экономика
КоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Политика
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину
«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта
Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Происшествия
Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля
Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Политика
В Кремле прокомментировали данные Росстата об убыли населения
Как подсчитали эксперты Росстата, за девять месяцев этого года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259 600 человек.
Наука
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
Политика
Левченко объяснил решение уйти в отставку
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что принял решение уйти в отставку, потому что, по его мнению, в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
Общество
Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала
Госдума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины. Закон об этом принят в окончательном чтении.
Шоу-бизнес
Водонаева назвала «паскудами» Ксению Бородину, Айзу и Риту Дакоту
В звездный скандал решила вмешаться и Рита Дакота, обрушившаяся на экс-участницу популярного телешоу с критикой и назвавшая ее "человеком с нездоровой психикой".
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Происшествия
В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком
Политика
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов
«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
Наука
Пятую силу Вселенной обнаружили физики
Всей Вселенной управляют четыре фундаментальные силы. Физики заявляют, что заметили признаки существования пятой.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Финансы
Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года
Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Здоровье
Рожденные с дефицитом массы тела мальчики чаще имеют бесплодие
Рождённые с дефицитом массы тела мальчики чаще сталкиваются во взрослой жизни с бесплодием, как показало исследование.
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