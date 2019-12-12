Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.

Происшествия В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".

Политика Климкин предрек переход части Украины под власть России Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Политика Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.

Культура Лещенко выругался матом на шоу Галкина Народный артист России Лев Лещенко не удержался от крепкого слова, обсуждая стиль исполнения молодых артистов в новом шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Происшествия ФСБ задержала директора департамента Правительства Башкортостана СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело против директора департамента экономического развития аппарата правительства республики Ильнура Абсалямова.

Кино «Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Армия и оружие Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.

Политика Путин поручил медучреждениям перейти на электронные документы Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ к 15 апреля 2020 года обеспечить переход медицинских учреждений от бумажных документов к электронным, но лишь при наличии у медучреждений такой возможности и защищённости информационных систем.

Космос Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Музыка Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Футбол Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.

Общество Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить.

Футбол Тихонов назвал провалом выступление российских команд в еврокубках Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил (по «Чемпионату»), что система «осень-весна» (когда команды начинают чемпионат в конце лета и заканчивают весной) негативно сказывается на российском футболе и предложил вернуться к формату «весна-осень».

Происшествия Крупный пожар на складе в Москве потушен МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.