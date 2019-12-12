Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ru03:10

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 12:44
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Политика

В Иркутской области представили врио главы региона Игоря Кобзева

Российская газета 03:24
Политика

Климкин предрек переход части Украины под власть России

Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Sputnik Таджикистан 02:00
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Культура

Лещенко выругался матом на шоу Галкина

Народный артист России Лев Лещенко не удержался от крепкого слова, обсуждая стиль исполнения молодых артистов в новом шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Культуромания 09:10
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Происшествия

ФСБ задержала директора департамента Правительства Башкортостана

СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело против директора департамента экономического развития аппарата правительства республики Ильнура Абсалямова.
Правда ПФО 08:51
Кино

«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера

Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Ревизор.ру 09:30
Биатлон

Биатлонистка Миронова впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира

РБК 07:10
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги

В рамках нового выпуска программы артист откровенно рассказал о том, как пытался завести детей с давней подругой, однако потерял двойню из-за выкидыша.
Дни24 09:29
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Военное обозрение вчера в 02:13
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Коммерсантъ 03:55
Политика

Путин поручил медучреждениям перейти на электронные документы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ к 15 апреля 2020 года обеспечить переход медицинских учреждений от бумажных документов к электронным, но лишь при наличии у медучреждений такой возможности и защищённости информационных систем.
REGNUM 09:32
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Экономика

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

12.12.2019 Госдума приняла Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.
ToDay News Ufa вчера в 11:04
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Футбол

Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Газета.Ru 09:18
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить.
Известия 08:13
Футбол

Тихонов назвал провалом выступление российских команд в еврокубках

Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил (по «Чемпионату»), что система «осень-весна» (когда команды начинают чемпионат в конце лета и заканчивают весной) негативно сказывается на российском футболе и предложил вернуться к формату «весна-осень».
РБК 06:54
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева

Актриса Нино Нинидзе в Instagram поздравила своего сына Александра с днем рождения.
Телепрограмма вчера в 04:10
Футбол

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

Bookmaker-ratings.ru 07:35
Авто

В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Российские автодилеры объявили о предновогодних скидках, которые помогут компаниям выполнить план продаж.
32CARS.ru 01:57
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
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