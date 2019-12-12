Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ru03:10

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08
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Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Газета.Ru 02:07
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Политика

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Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
РИА Новости 04:39
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Шоу-бизнес

Джанабаева влюбилась в свою новую прическу

WomanHit.ru вчера в 11:46
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Единоборства

Глава UFC предложил транслировать на платформе российский чемпионат по лещам

Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.
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Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Наука

Зарождение человеческой речи произошло в 100 раз раньше, чем считалось

Зарубежные ученые пришли к выводу, что обезьяноподобные предки людей научились издавать звуки в 100 раз раньше, чем считалось ранее.
Актуальные Новости вчера в 03:15
Киберспорт

Определены победители The Game Awards–2019

Чемпионат 00:28
Здоровье

В рязанском ОНФ обсудили опасность употребления снюсов

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта 11 декабря на круглом столе обсудили опасность употребления несовершеннолетними некурительных никотиносодержащих смесей (снюсов).
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Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Шоу-бизнес

Водонаева назвала «паскудами» Ксению Бородину, Айзу и Риту Дакоту

В звездный скандал решила вмешаться и Рита Дакота, обрушившаяся на экс-участницу популярного телешоу с критикой и назвавшая ее "человеком с нездоровой психикой".
Московский Комсомолец 03:53
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

REGNUM 03:13
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
ТАСС 04:58
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