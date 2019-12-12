Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ru03:10

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Ведомостивчера в 13:08

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ТАССвчера в 12:44

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РБКвчера в 07:26
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