Экономика
КоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Политика
Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене.
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Российский музыкант Андрей Губин решил снова выступать на сцене.
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Зеленский внес в Раду проект об изменениях в конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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В Петербурге частично обрушился горящий ангар
В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
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Грушевский назвал российских арбитров бригадой «бесславных ублюдков»
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Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
Авто
Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года
Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
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Черногория выдала России экс-гендиректора «Нижегородского водоканала»
Черногория экстрадировала в Россию бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Владимир Путин побывал на КамАЗе
Владимир Путин побывал на КамАЗе В пятницу президент России Владимир Путин посетил Набережные Челны, где поздравил коллектив КамАЗа с юбилеем и ответил на вопросы рабочих.
Фигурное катание
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Экономика
Ключевая ставка ЦБ РФ снижена четвёртый раз за год: что дальше
Если инфляция в первые два месяца 2020 года продолжит замедляться и даже выйдет на уровень ниже 3%, то в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ РФ в 2020 году, можно будет увидеть очередное снижение ключевой ставки, возможно, ещё на 0,25 п. п. до 6%.
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Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества из-за Дня Конституции
Из-за опубликованной на странице информации о Дне Конституции России Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Музыка
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Футбол
Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Армия и оружие
Хафтар отдал приказ о штурме Триполи
Командующий Ливийской Национальной Армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале нового наступления на Триполи.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Общество
К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей
В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.