Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service12 декабря в 06:45
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В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

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