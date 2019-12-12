Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
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«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

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Интерфакс11:42

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости13:08

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