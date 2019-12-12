Экономика
КоммерсантъПравление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании. Среди ключевых изменений отмечается скорректированная чистая прибыль по МСФО для расчета дивидендов, а также выход на уровень выплат — не менее 50% к 2022 году.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Политика
Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Напомним, ранее сегодня президент России принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Гаджеты
Стоимость новых iPhone 12 может остаться на прежнем уровне
Согласно слухам, в 2020 году Apple выпустит сразу четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, не считая iPhone SE 2, который теперь также называют iPhone 9.При этом, как считает известный аналитик Мин Чи-Куо, ни наличие модема 5G, ни новые премиальные материалы не приведут к значительному повышению цен на смартфоны Apple.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военный
Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Общество
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Политика
В США одобрили билль о возможном признании России спонсором терроризма
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Альбу» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» выиграли у «Альбы» (104:87).
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Космос
Физики научились измерять давление через емкость
Ученым впервые удалось определить давление газа на основе измерения электрической емкости наполненного им конденсатора.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Армия и оружие
США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету
Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Спорт
Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию
Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация намерена оставить России право проведения чемпионата мира 2022 года по плаванию на «короткой» воде и чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.