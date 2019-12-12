Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

РБКвчера в 12:15

Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 03:10

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАСС12 декабря в 12:44

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости12 декабря в 13:08

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфакс12 декабря в 11:42

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости12 декабря в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service12 декабря в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Российская газета 03:55
Политика

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru вчера в 06:28
Происшествия

Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом

Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Российская газета 05:12
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Под Белгородом водитель автобуса заставил ребенка попрошайничать

За 15-летнию девочку заплатила одна из пассажирок, после чего водитель открыл двери автобуса и выпустил людей.
Красная весна 05:33
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:37
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Наука

Модель предсказала риск превращения клеток в раковые

В результате ученые построили модель, которая может предсказать на основе некоторых параметров, как скоро клетки с мутациями займут достаточную долю живой ткани, чтобы нанести вред организму.
Индикатор вчера в 14:42
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Футбол

Акинфеев хочет вместо прощального матча посетить пивбар

Спорт-Экспресс вчера в 12:44
Культура

Лещенко оправдался за мат на Youtube-шоу Галкина

Вечерняя Москва 05:00
Экономика

Силуанов положительно оценил реализацию нацпроектов в Татарстане

Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
Татар-информ 04:40
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета 02:17
Политика

Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Коммерсантъ 05:00
Общество

Минюст РФ предложил изменить порядок взыскания долгов

Российский минюст представил новый законопроект, который вносит изменения в правила взыскания долгов с граждан РФ.
iReactor 00:33
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт расстался с женой.
МИР 24 01:54
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Политика

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона вчера в 05:35
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное