Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Однако данный вопрос еще будет рассмотрен в совете директоров компании.
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Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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Rambler News Service12 декабря в 06:45
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"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

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Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Чемпионат вчера в 13:05
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CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа

Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
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Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
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Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
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Общество

Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году

Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:13
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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

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В салоне появилось дополнительное зеркало заднего вида для персонального охранника, который ездил на пассажирском месте, а в центральную консоль встроили отделанный натуральной кожей отсек для кубиков сахара --- принц Чарльз любил играть в поло и угощать лошадей сладостями.
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Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
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Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

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Ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу

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В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
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