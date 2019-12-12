Экономика
Газета.Ru«Газпром» станет вести новую дивидендную политику
Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Однако данный вопрос еще будет рассмотрен в совете директоров компании.
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Армия и оружие
КНДР сообщила о важном испытании на космодроме
Общество
На вейпы и кальяны перешли около 8% курящих россиян
Центр развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" провел исследование и выяснил, что около 8% курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра, передает ТАСС.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Спорт
Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания
Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Происшествия
В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара
"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
Общество
Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году
Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Авто
Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка
В салоне появилось дополнительное зеркало заднего вида для персонального охранника, который ездил на пассажирском месте, а в центральную консоль встроили отделанный натуральной кожей отсек для кубиков сахара --- принц Чарльз любил играть в поло и угощать лошадей сладостями.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила карьеру
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Экономика
Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
В России МРОТ с 1 января 2020 года повысят до 12 тыс. 130 рублей, сообщает "РИА Новости".
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу
Общество
В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Гаджеты
OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020
Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.