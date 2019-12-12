Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Однако данный вопрос еще будет рассмотрен в совете директоров компании.

Общество На вейпы и кальяны перешли около 8% курящих россиян Центр развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" провел исследование и выяснил, что около 8% курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра, передает ТАСС.

Общество Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.

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Происшествия В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара "Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.

Политика CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Авто Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка В салоне появилось дополнительное зеркало заднего вида для персонального охранника, который ездил на пассажирском месте, а в центральную консоль встроили отделанный натуральной кожей отсек для кубиков сахара --- принц Чарльз любил играть в поло и угощать лошадей сладостями.

Экономика Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Происшествия В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой "Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

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