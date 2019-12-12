Экономика
РИА НовостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.
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В работе мобильного приложения Сбербанка произошёл сбой
В колл-центре банка агентству Интерфакс сказали, что проводят технические работы, которые должны завершиться не позднее 4 часов утра.
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Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
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Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
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«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.