Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

РБК12:15

Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ru03:10

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 12:44

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

RT на русском 16:33
Политика

В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
РИА Новости 14:14
Фигурное катание

Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru 16:24
Происшествия

В Киеве арестована врач Кузьменко, подозреваемая в убийстве Шеремета

Вести.Ru 16:52
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК 17:33
Политика

В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
Lenta.ru 18:17
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Политика

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по газу

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 16:47
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Горловки, погиб военный ДНР

ФАН 18:23
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Футбол

Фабрегас: «Месси может играть до 40 лет»

Полузащитник «Монако», а в прошлом игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает, что его бывший одноклубник по каталонскому клубу Лионель Месси способен играть до 40 лет.
Sport24.ru 15:30
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Политика

Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Lenta.ru 16:24
Политика

Путин рассказал о главном событии 2020 года

Московский Комсомолец 12:51
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 17:35
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Общество

Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Известия 14:53
Кино

Актер Дэнни Айелло скончался в США

ФАН 13:51
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное