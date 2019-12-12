Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.
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«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфакс11:42

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ТАСС11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости13:08

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

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