Экономика
ВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна.
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Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Губернатор Иркутской области подал в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента.
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрыть все базы НАТО на своей территории
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений перед переходом в «Наполи»
Гаттузо возглавил «Наполи» в среду, смени на этой должности Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку за день до этого.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Хоккей
Силовой прием года: Овечкин отправил судью в больницу
Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Общество
Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела
Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза
В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Армия и оружие
В КНДР заявили о готовности пропорционально ответить на агрессию США
Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил 12 декабря в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) представитель МИД КНДР.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.