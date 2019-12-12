Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна.
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Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости07:37

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

Новая дивидендная политика «Газпрома» увеличила волатильность в акциях компании

Финмаркет07:01

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» одобрил новую дивидендную политику

Finam.Ru07:13

Акции «Газпрома» и ТГК-1 поднимались на 3% на новостях о новой дивидендной политике

ПРАЙМ07:55

Правление «Газпрома» одобрило дивидендную политику

Нефтегазовая вертикаль07:20
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Губернатор Иркутской области подал в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента.
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На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:56
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Гаттузо отклонил 18 предложений перед переходом в «Наполи»

Гаттузо возглавил «Наполи» в среду, смени на этой должности Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку за день до этого.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
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Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

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Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
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Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
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Происшествия

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

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Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
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Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
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Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела

Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
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Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза

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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Армия и оружие

В КНДР заявили о готовности пропорционально ответить на агрессию США

Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил 12 декабря в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) представитель МИД КНДР.
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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
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Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
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