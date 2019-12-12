Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Политика Губернатор Иркутской области подал в отставку Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента.

Армия и оружие Россию включили в список стран с самым мощным флотом На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Общество В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.

Общество С первого января россиян лишат ряда льгот С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Хоккей Силовой прием года: Овечкин отправил судью в больницу Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.

Политика Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2 Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.