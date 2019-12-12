Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости07:37

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Коммерсантъ08:46

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

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Finam.Ru07:13

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26
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В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
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На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
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Премьер Болгарии пообещал транзит российского газа в Сербию в мае 2020

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров рассказал об обещаниях болгарской стороны пустить газ по "Турецкому потоку" через свою территорию весной следующего года, сообщает РИА Новости.
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В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
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В ООН сообщили новые данные о жертвах конфликта в Донбассе

Численность мирных граждан, погибших за все время гражданской войны в Донбассе, озвучила руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 12 декабря в ходе брифинга в Киеве.
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