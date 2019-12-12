Экономика
ВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.
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Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТа
Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Политика
Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение Минских соглашений, в частности условий контроля над границей.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» сняли с коптера
Серьезный пожар, охвативший авианосец "Адмирал Кузнецов" в Мурманской области, сняли на видео с коптера.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро обжалуют приговор
10 декабря в Петербурге огласили приговор 11 фигурантам уголовного дела о теракте в метро.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции в матче Кубка Первого канала
Сборная России проиграла команде Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Футбол
«Челси» продлил контракт с Томори на 5 лет
«Челси» продлил контракт с защитником Фикайо Томори. 21-летний игрок подписал новое 5-летнее соглашение.
Происшествия
Жертвами извержения вулкана в Новой Зеландии числятся уже 8 человек
Пресс-служба полиции Новой Зеландии сообщила об увеличении числа погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.