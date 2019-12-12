Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

Финансисты назвали наиболее важные котировки торгов в четверг

Профиль04:56

Новая дивидендная политика «Газпрома» увеличила волатильность в акциях компании

Финмаркет07:01

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» одобрил новую дивидендную политику

Finam.Ru07:13

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости07:37
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Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

ТАСС 07:34
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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

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В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
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По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Радио Маяк 07:52
Политика

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Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Lenta.ru 07:44
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Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
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Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
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В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
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Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Общество

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Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
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Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
РБК вчера в 13:02
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Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
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На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

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Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
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Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Армия и оружие

В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Росбалт 07:42
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, поделился мыслями о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном, а также пояснил, почему испытывает неприязнь к своему сопернику.
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