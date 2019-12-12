Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ruвчера в 06:42

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26
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РБК вчера в 22:00
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