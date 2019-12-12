Экономика
ВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.
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Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Политика
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
Политика
Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Зеленский сожалеет, что «Слугу народа» сняли с эфира в России
Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что сериал «Слуга народа» с ним в главной роли сняли с эфира в РФ.
Политика
Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»
Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Шоу-бизнес
Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму
Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.
Авто
Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России
Исследователи узнали популярные автомобили-трехлетки эконом и премиум-классов в России.
Общество
Банки предложили вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»
Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Общество
Названа опасность переутомления на работе
Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребенка в Омске
Происшествия
На станции в Иркутской области погиб военнослужащий
В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Общество
Россиян предупредили о крепком морозе зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что пока не ясно, в какие именно дни нужно ожидать аномальный холод.
Футбол
Бавария — Тоттенхэм 3:1
После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
В Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма
Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.