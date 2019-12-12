Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости13:08

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАСС11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфакс11:42
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Когда Bitcoin будет стоить $500 000. CEO Morgan Creek дал ответ

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