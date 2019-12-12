Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

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Политика Зеленский пообещал изменить минские соглашения Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Политика Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко "Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области", — сказал Песков.

Общество В Хорватии протестуют владельцы электрокаров За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.

Политика МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что резолюция сената США о признании геноцида армян не имеет правовой основы.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

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Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.

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