Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ruвчера в 06:42

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 11:09
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Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Вести.Ru 00:45
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
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В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
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Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко

"Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области", — сказал Песков.
DP.RU вчера в 09:58
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Общество

IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России

Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 990 рублей.
Lenta.ru вчера в 21:02
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Газета.Ru 02:07
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 11 декабря в 07:42
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
Политика

МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что резолюция сената США о признании геноцида армян не имеет правовой основы.
RT на русском вчера в 21:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 11 декабря в 12:06
Экономика

Российский рынок соли вырос до 5,2 млн тонн. Самый быстрорастущий бизнес – сына генпрокурора Чайки

Российский рынок соли по итогам января — сентября 2019 года вырос на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
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Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
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Компания Honda презентовала обновленный пикап Honda Rigdeline

Японский автопроизаодитель представил рестайлинговый пикап Honda Rigdeline.
Тарантас Ньюс 02:13
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Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
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