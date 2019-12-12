Экономика
ВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Происшествия
Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Футбол
«Краснодар» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Нападающий Иван Игнатьев и голкипер Станислав Крицюк выйдут в стартовом составе футбольного клуба "Краснодар" на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе", сообщается на сайте УЕФА.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года», на котором сообщила, что очень соскучилась по российским слушателям своего творчества.
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора из-за мухи
Россельхознадзор пригрозил приостановить ввоз в Россию бананов из Эквадора.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Наука
Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом
Группа исследователей из Университета Южной Дании в Оденсе провела серию экспериментов, которые должны были подтвердить или опровергнуть известное мнение, что постукивание по банке пива перед вскрытием уменьшает выброс пены.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Экономика
США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
Происшествия
Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Общество
СПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи
Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Хоккей
Россия — Швеция 0:3 (2-й период)
Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Швецией.
Транспорт
В Москве пробки достигли 9 баллов
В столице загруженность дорог достигла 9 баллов.
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Политика
Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина
Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган отправился на гастроли в компании маленькой дочери
Поклонники не остались равнодушными к такому трогательному снимку и написали комплименты в адрес звездной семьи и дочери артиста.
Общество
Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты
Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".