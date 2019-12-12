Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости07:37

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Коммерсантъ08:46

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новости08:26

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАСС11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Service06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26
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Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
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Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
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