Экономика

ВедомостиВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

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Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

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Finam.Ru07:13
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