Экономика
ВедомостиПравление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря.
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Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Спорт
Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Политика
Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине необходимо подготовить тематический доклад о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.