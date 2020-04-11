Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.

с чего всё началось

"Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - уточнил Некрасов-младший. Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.

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