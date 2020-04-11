Общество
Газета.RuПравнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
"Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - уточнил Некрасов-младший. Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Читать в источнике
Оценить384
с чего всё началось
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.ТАСС05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:15
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Здоровье
Коронавирус поражает головной мозг
Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Мир новостей 09 апреля в 07:21
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Биатлон
Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском 05:54
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе
В Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
News.ru вчера в 05:38
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Религия
В РПЦ прихожанам рекомендовали на Пасху молиться дома
В праздник Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Страстную седмицу, день Пасхи прихожанам стоит оставаться дома и возносить домашние молитвы.
REGNUM вчера в 07:15
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Общество
Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области
Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31