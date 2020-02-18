Политика

Агентство МоскваАгентство МоскваВ Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму

«Если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы», - сказал Павел Крашенинников. Президент РФ Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции.
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Павел Крашенинников
Если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельАгентство Москва 03:47

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