Политика
Агентство МоскваВ Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
«Если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы», - сказал Павел Крашенинников. Президент РФ Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции.
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Если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельАгентство Москва 03:47
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