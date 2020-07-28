Общество

Газета.RuГазета.RuПравоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима
 в своем аккаунте в Instagram.
Znak.comвчера в 22:19

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Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

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Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новостивчера в 22:16

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБКвчера в 23:40

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяты топор и ножи

URA.Ruвчера в 22:56

Дегтярев: на акции в поддержку Фургала были изъяты ножи и топор

Znak.comвчера в 22:49

Хабаровчане на митинги стали носить ножи и топоры

Transsibinfo00:08

Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор

ТАССвчера в 22:01
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