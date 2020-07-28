Общество
Газета.RuПравоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима в своем аккаунте в Instagram.Znak.comвчера в 22:19
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Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, экономисты считают, что девальвация рубля уже в текущем году – вполне вероятный сценарий.
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В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
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В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3408 пациентов с коронавирусом, 2040 человек выздоровели, 22 скончались.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
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Накануне вице-мэр сообщала, что еще 264 пациента выздоровели от коронавируса в столице.
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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