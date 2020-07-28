с чего всё началось

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Культура Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

Здоровье Ученые нашли связь между скрытыми болезнями и тягой к определенной еде Отдаваемое соленым продуктам предпочтение говорит об обезвоживании организма, а тяга к сырам и кисомолочке, богатым кальцием и фосфором, может указывать на остеопороз, сообщает выводы ученых РИА Новости. 12

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 209

Энергетика Китай отказался от газа из России Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана. 137

Общество Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 22

Авто Родстер «Крым» могут оснастить 7-ступенчатым автоматом Уже известно, что в основе родстера лежит стальная трубчато-коробчатая рама, на которой крепятся композитные панели практически любого дизайна.

Экономика Россиянам назвали сроки девальвации рубля Как сообщает ToDay News Ufa, экономисты считают, что девальвация рубля уже в текущем году – вполне вероятный сценарий. 4

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева. 138

Футбол Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие. 15

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Происшествия В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир. 55