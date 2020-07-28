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Газета.Ru
Газета.Ru

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима
 в своем аккаунте в Instagram.
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Подробнее о событии
RT на русском

Дегтярёв рассказал о людях с ножами и топором на акции в Хабаровске

RT на русском01:41
Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Интерфакс00:30
URA.Ru

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяты топор и ножи

URA.Ru22:56
РБК

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК23:40
Znak.com

Дегтярев: на акции в поддержку Фургала были изъяты ножи и топор

Znak.com22:49
РИА Новости

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости22:16
ТАСС

Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор

ТАСС22:01
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