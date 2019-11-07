Общество
Красная веснаПравоохранители задержали бывшего мэра Истры
По подозрению в совершении должностных преступлений задержан бывший мэр города Истры Московской области Андрей Вихарев, 7 ноября сообщает ТАСС. В настоящее время ведутся следственные действия. По имеющейся информации, в доме у Вихарева, администрации города и других местах проходят обыски.
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с чего всё началось
Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07 ноября в 06:09
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ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях
Коммерсантъ07 ноября в 06:42
Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях
ТАСС07 ноября в 06:09
СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении
Московский Комсомолец07 ноября в 05:50
Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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