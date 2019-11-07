Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По подозрению в совершении должностных преступлений задержан бывший мэр города Истры Московской области Андрей Вихарев, 7 ноября сообщает ТАСС. В настоящее время ведутся следственные действия. По имеющейся информации, в доме у Вихарева, администрации города и других местах проходят обыски.

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