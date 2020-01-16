Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравославные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.
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Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости09:09

Движение «Сорок сороков»: Первый канал глумится над чувствами православных

Евразия Daily04:25

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru08:20

Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Lenta.ru08:02

Урганта потребовали лишить гражданства

Взгляд.ру05:55

Ургант «перешёл все красные черты»: Движение «Сорок Сороков» потребовало лишить ведущего гражданства России

Царьград04:26

Познер высказался о требовании активиста лишить Урганта гражданства

URA.Ru09:28
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Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

Вести.UZ08:55
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Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Политика

МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США

Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Росбалт 08:52
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей 08:16
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин

Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
МордовМедиа вчера в 12:07
Хоккей

Малкин помог «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

Встреча закончилась со счётом 7:3. Кроме того, в ходе игры россиянину удалось сделать результативную передачу, которые многие уже окрестили «слепой», так как он выполнил её за спину, что помогло отличиться его напарнику Брайану Расту.
Профиль вчера в 01:45
Экономика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости вчера в 13:07
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Биатлон

Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил работу Дмитрия Губерниева, комментировавшего женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Чемпионат 07:13
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Футбол

Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
РИА Новости 09:51
Футбол

Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»

Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Евро-футбол.ру 05:22
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета 07:01
Политика

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Коммерсантъ 03:39
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Кино

Появился трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

News.ru 09:54
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
ТАСС 08:30
Шоу-бизнес

Леонид Агутин вспомнил, как они с Варум выглядели 23 года назад

В комментариях под фотографиями оставили свои поздравления с 22-й годовщиной отношений многие коллеги Агутина и Варум по шоу-бизнесу.
Uznayvse.ru 06:17
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