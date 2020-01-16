Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.

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