Общество
РИА НовостиПравославные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Политика
Минтруд опроверг наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации и направил его на доработку.
Футбол
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг
В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Игры
Metro Redux выйдет на Nintendo Switch
Metro Redux выйдет на консоли Nintendo Switch 28 февраля 2020 года. Стоимость игры составит ₽2 999.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Общество
В Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию
Ранее сообщалось, что Казахстан рассмотрит запрос от Белоруссии на поставку нефти.
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на зимних сборах
Определились соперники футбольного клуба "Зенит" по товарищеским матчам во время зимних сборов, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
Против 100 беспилотников: Boeing тестирует новейшую лазерную пушку
Крупнейшая аэрокосмическая компания США Boeing все активнее занимается испытаниями новейших систем лазерного оружия.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Политика
Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Политика
Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной
Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.