Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравославные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.
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Урганта потребовали лишить гражданства

Взгляд.ру05:55

Познер высказался о требовании активиста лишить Урганта гражданства

URA.Ru09:28

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru08:20

Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Lenta.ru08:02

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости09:09

Ургант «перешёл все красные черты»: Движение «Сорок Сороков» потребовало лишить ведущего гражданства России

Царьград04:26

Движение «Сорок сороков»: Первый канал глумится над чувствами православных

Евразия Daily04:25
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Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

Вести.UZ08:55
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Политика

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
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Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

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Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка на ГОКе в Оренбуржье

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Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
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Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 05:52
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Курс рубля упал на новости об отставке правительства

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Ведомости вчера в 08:48
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Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

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Футбол

Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Вести.Ru 10:05
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Metro Redux выйдет на консоли Nintendo Switch 28 февраля 2020 года. Стоимость игры составит ₽2 999.
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Общество

В Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Ранее сообщалось, что Казахстан рассмотрит запрос от Белоруссии на поставку нефти.
Деловое.ТВ 05:42
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» на зимних сборах

Определились соперники футбольного клуба "Зенит" по товарищеским матчам во время зимних сборов, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 06:35
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Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
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Крупнейшая аэрокосмическая компания США Boeing все активнее занимается испытаниями новейших систем лазерного оружия.
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Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
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Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной

Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
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