Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.

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