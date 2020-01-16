Общество

Газета.RuГазета.RuПравославные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.
Читать в источнике
Комментировать592

Подробнее о событии

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости17:21

Активисты требуют лишить Урганта гражданства и закрыть его шоу

Газета.Ru12:44

Ургант «перешёл все красные черты»: Движение «Сорок Сороков» потребовало лишить ведущего гражданства России

Царьград04:26

Познер высказался о требовании активиста лишить Урганта гражданства

URA.Ru09:28

Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Lenta.ru08:02

Урганта потребовали лишить гражданства

Взгляд.ру05:55

Познер усомнился в том, что Урганта лишат гражданства

Телеканал 360°12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:39, Ашберн

Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

Вести.UZ08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Армия и оружие

Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Взгляд.ру вчера в 11:16
Политика

Путин предложил на должность премьер-министра Мишустина

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:21
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Политика

Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
РИА Новости 13:00
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском 16:30
Происшествия

Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Lenta.ru 16:59
Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
РЕН ТВ 14:22
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv 14 января в 14:46
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru 13:00
Кино

Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

Новгород.ру 07:07
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Интернет

Google закрывает приложения для Chrome

С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.
TelecomDaily 16:08
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 07:23
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Дни24 вчера в 11:32
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Наука

Спутники показали загрязнение воздуха нефтедобывающими производствами

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Делфтского технического университета использовали спутниковые данные, чтобы выяснить уровень загрязнения воздуха оксидами азота от нефтедобывающих производств.
Индикатор 07:05
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Expert.ru 02:08
Политика

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
РИА Новости 15:00
Общество

Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд

Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей, отмечает газета Financial Times.
РБК 01:55
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер 14:44
Футбол

«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Sports.ru 13:59
Происшествия

В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими

В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Известия 07:26
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
РБК 10:42
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Армия и оружие

Ростех: «Армата» пока не начала поступать в войска

Осенью 2019 года на авиасалоне в Дубае Чемезов сообщал, что опытно-промышленная партия танков Т-14 на платформе "Армата" Вооруженным силам РФ должна начаться в конце 2019 - начале 2020 года.
Российская газета вчера в 06:28
Игры

Названы новые сроки выхода Horizon Zero Dawn на ПК

REGNUM 15:51
Футбол

Хави объяснил отказ возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался от предложения стать новым наставником «Барселоны».
Sportbox.RU 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ургант
Российский актёр
Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное