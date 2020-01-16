Общество

Газета.RuГазета.RuПравославные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.
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Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

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