Общество
Газета.RuПравославные активисты требуют лишить Урганта гражданства
Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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